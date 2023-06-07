Защитник «Манчестер Сити» Уокер высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Интером»

Фланговый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов против «Интера».

«Мы хотим победить, но я не думаю, что это будет так просто, как люди это представляют. Это финал, и за 90 минут футбола случиться может все что угодно. «Интер» оказался в финале не по счастливой случайности. Они попали туда благодаря хорошей обороне и игре до самого конца», – приводит слова футболиста небесно-голубых Sky Sports.

Добавим, что финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится в субботу, 10 июня в Стамбуле (Турция). Игра пройдет на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка» и начнется в 22:00 по московскому времени.

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