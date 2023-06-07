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Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру

В феврале этого года португальцу исполнилось 38 лет.
07 июня 2023 22:24
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду поведал о планах на будущее. В частности, он рассказал, сколько еще планирует выступать на профессиональном уровне.

«Я бы хотел поиграть еще 2-3 года», – приводит слова футболиста Relevo.

Напомним, Роналду 38 лет. До перехода в «Аль-Наср» он выступал за «Ювентус», «Реал», «МЮ» и «Спортинг». Нападающий является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Англии, Испании и Италии.

источник: «Советский спорт»
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