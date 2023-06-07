Месси высказался о возможном переходе Бускетса и Альбы в «Интер Майами» 

Форвард Лионель Месси поделился мнением по поводу того, что вслед за ним в «Интер Майами» могут перейти его бывшие одноклубники по «Барселоне» – полузащитник Серхио Бускетс и защитник Жорди Альба.

«Говорилось, что я еду с Бускетсом и Жорди в Аравию, что мы уже все устроили. Нет, каждый из нас сам выбирает свое будущее. Я принял самостоятельное решение, которое устроило меня, и я не знаю, что они собираются делать», – приводит слова 35-летнего игрока Mundo Deportivo.

Добавим, что сегодня, 7 июня объявил о переходе в «Интер Майами». В сезоне-2022/2023 он провел последний год в составе «ПСЖ». Всего за парижский клуб он провел 75 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 35 результативных передач.

В прошлом году он стал чемпионом мира по футболу в составе сборной Аргентины.