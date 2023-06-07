Главный судья финала Лиги конференций между «Фиорентиной» и «Вест Хэмом», Карлос Дель Серро Гранде приостановил игру в связи с тем, что болельщики английского клуба стали бросать на газон пластиковые бутылки и стаканы.

Отметим, что инцидент произошел в середине первого тайма во время розыгрыша углового итальянцами. В результате произошедших событий пострадал защитник «фиалок» Кристиан Бираги. Одна из бутылок попала в голову игроку и рассекла затылок.

Добавим, что в данный момент счет в матче не открыт – 0:0.

Напомним, что прошлым победителем Лиги конференций является «Рома».