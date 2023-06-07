Лионель Месси объяснил, почему не вернулся в «Барселону»

Аргентинский нападающий Лионель Месси объяснил, почему в итоге не состоялось его возвращение в «Барселону».

«Я не хотел доверять своё будущее чужим рукам. Я был бы очень рад вернуться, но в итоге этого не произошло», - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Сегодня, 7 июня, Месси объявил о переходе в «Интер Майами». При этом у Месси было на руках предложение из «Аль-Хиляля» на сумму 1,5 миллиарда евро.

В сезоне-2022/2023 он провел последний год в составе «ПСЖ». Всего за парижский клуб он провел 75 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 35 результативных передач.

В прошлом году он стал чемпионом мира по футболу в составе сборной Аргентины.

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