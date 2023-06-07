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Петржела: Кокорин не воспользовался шансом показать себя в европейском футболе

Кокорин возвращается в «Фиорентину».
07 июня 2023 22:53
автор: Александр Кожевников

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о российском форварде Александре Кокорине.

«У Александра были хорошие шансы показать себя в европейском футболе, но Кокорин ими не воспользовался. Александр мог бы играть сегодня в финале еврокубка, но он слишком ленивый», - приводит слова Петрпжелы «РБ Спорт».

Напомним, Кокорин выступал в составе «Ариса» на правах аренды с 2022 года. Вместе с клубом Кокорин стал чемпионом Кипра. Александр был признан лучшим игроком чемпионата. Права на футболиста принадлежат «Фиорентине». Ранее сообщалось, что «Арис» может выкупить российского футболиста.

При этом агент фтуболиста сообщил, что итальянский клуб принял решение о возвращении Кокорина из Кипра.

источник: «РБ-Спорт»
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