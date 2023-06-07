«Интер Майами» выпустил анонсирующий ролик о переходе Месси 

«Интер Майами» анонсировал переход форварда Лионеля Месси.

Американская команда в своих соцсетях опубликовала видео, в котором изображаются связанные с аргентинцем заголовки различных спортивных изданий, журналистов и футбольных экспертов.

Напомним, что в среду, 7 июня, 35-летний футболист объявил о своем переходе в клуб, владельцем которого является бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм.

Добавим, что сезон-2022/2023 Месси проводил в составе «ПСЖ», за который выступал с августа 2021 года. В прошедшем сезоне за парижскую команду он сыграл 41 матч, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.