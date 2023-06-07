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«Фиорентина» – «Вест Хэм»: Бенрахма реализовал пенальти и вывел англичан вперед

Алжирский игрок «молотобойцев» отличился на 62-й минуте встречи.
07 июня 2023 23:28
автор: Глеб Шевяков

В эти минуты проходит финал Лиги конференций, в котором за трофей борются «Фиорентина» и «Вест Хэм».

Отметим, что счет в матче стал 1:0 в пользу лондонской команды после того, как форвард Мохамед Саид Бенрахма реализовал 11-метровый удар на 62-й минуте.

По ходу встречи главный арбитр приостановил игру, так как болельщики «молотобойцев» стали бросать на поле стаканы. Один из стаканов попал в защитника «фиалок» Кристиана Бираги и разбил голову игроку.

Напомним, что финальная игра еврокубкового турнира проходит в Праге (Чехия) на «Фортуна Арене».

Победителем Лиги конференций в сезоне-2021/2022 стала «Рома».

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источник: «Советский спорт»
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