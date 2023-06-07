«Фиорентина» – «Вест Хэм»: итальянский клуб сравнял счет благодаря голу Бонавентуры

В эти минуты проходит финал Лиги конференций, в котором за трофей борются «Фиорентина» и «Вест Хэм».

Отметим, что итальянская команда отличилась забитым мячом на 67-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник Джакомо Бонавентура, а результативный пас на счету Николаса Гонсалеса.

В данный момент счет в матче равный – 1:1. На 62-й минуте форвард «молотобойцев» Саид Бенрахма реализовал 11-метровый удар.

Напомним, что финальная игра еврокубкового турнира проходит в Праге (Чехия) на «Фортуна Арене».