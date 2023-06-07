Гаджи Гаджиев: победа «Факела» над «Енисеем» закономерна

Президент «Динамо» из Махачкалы Гаджи Гаджиев высказался о победе воронежского «Факела» над «Енисеем» в первом стыковом матче между командами РПЛ и Первой лиги. Встреча завершилась минимальной победой воронежской команды.

«Закономерная победа «Факела». Хотя я говорил, что манеж — один из серьезных факторов, который может помочь «Енисею». Но «Факел» оказался лучше подготовлен, да и уровень футболистов там повыше. Думаю, в ответном матче дома воронежцы точно не уступят. Удаление сегодня, конечно, повлияло на игру, но в любом случае гости были лучше», - приводит слова Гаджи Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

«Факел» по результатам сезона РПЛ занял 14 место в турнирной таблице, отправившись в стыковые матчи.

Ответная встреча состоится 10 июня.

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