«Вест Хэм» стал победителем Лиги конференций, вырвав победу в финале у «Фиорентины» 

Футболисты «Вест Хэма» одержали победу над «Фиорентиной» в финальном матче Лиги конференций.

Отметим, что встреча завершилась со счетом – 2:1 в пользу «молотобойцев».

За лондонцев забитыми мячами отличились нападающий Мохамед Саид Бенрахма (62-я минута) с пенальти и хавбек Джаррод Боуэн (90-я минута). «Фиалки» ответили голом полузащитника Джакомо Бонавентуры (67-я минута) с результативной передачи Николаса Гонсалеса.

По ходу встречи главный арбитр Карлос Дель Серро Гранде приостановил игру, так как болельщики английского клуба стали бросать на поле стаканы. Один из стаканов попал в защитника итальянцев Кристиана Бираги и разбил голову игроку.

Таким образом, «Вест Хэм» становится победителем Лиги конференций в сезоне-2022/2023.

Лига конференций

Финал

«Фиорентина» (Италия) – «Вест Хэм» (Англия) – 1:2 (0:0)

Голы: Бонавентура, 67 – Бенрахма, 62. Боуэн, 90.