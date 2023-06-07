Сперцян назвал тройку лучших футболистов РПЛ в минувшем сезоне

Лучшим игроком прошедшего сезона РПЛ является форвард «Зенита» Малком. Такое мнение выразил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

На вторую позицию хавбек «быков» поставил нападающего «Спартака» Квинси Промеса, а на третью – своего партнера по команде, форварда Джона Кордобу. Об этом пишет «СЭ».

В прошедшей кампании чемпионата России Малком помог «Зениту» досрочно выиграть титул: в активе бразильца 23 гола и 9 голевых передач. У Промеса – 20 мячей и 7 ассистов. Наконец, Кордоба забил 6 голов и отдал 2 голевых паса.