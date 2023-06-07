«Фиорентина» – «Вест Хэм»: английский клуб вновь вышел вперед в счете

В эти минуты проходит финал Лиги конференций, в котором за трофей борются «Фиорентина» и «Вест Хэм».

Отметим, что на 90-й минуте встречи английский клуб вновь вышел вперед в счете. После передачи Лукаса Пакета гол забил Джаррод Боуэн.

Ранее в составе молотобойцев забитым мячом отличился Саид Бенрахма (62). У соперников гол забил Джакомо Бонавентура (67). В данный момент счет 2:1 в пользу подопечных Дэвида Мойеса.

Напомним, что финальная игра еврокубкового турнира проходит в Праге (Чехия) на «Фортуна Арене».