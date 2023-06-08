Английский «Вест Хэм» выиграл первый трофей с 1980 года.

Английский клуб в финале Лиге конференций со счетом 2:1 оказался сильнее итальянской «Фиорентины». Таким образом, клуб из Лондона выиграл первый трофей за последние 43 года. В последний раз «Вест Хэм» выигрывал трофей в 1980 году - тогда «молотобойцы» стали обладателями Кубка Англии.

В 1999 году «Вест Хэм» выигрывал Кубок Интертото, однако тогда ни о каком трофее речь не шла - турнир проводился в качестве квалификации к Кубку УЕФА.