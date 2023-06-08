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«Барселона»: президент клуба понимает решение Месси выступать в лиге с меньшими требованиями»

Месси продолжит карьеру в MLS.
08 июня 2023 00:27
автор: Александр Кожевников

«Барселона» опубликовала заявление в связи с решением аргентинского нападающего Лионеля Месси перейти в «Интер Майами».

«Барселона» желает Лионелю Месси удачи на его новом профессиональном этапе. В понедельник отец и представитель Лионеля Хорхе Месси проинформировал президента клуба Жоана Лапорту о решении игрока перейти в «Интер Майами», несмотря на полученное им предложение от «Барселоны».

Президент Лапорта принял и уважает решение Лионеля выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от того внимания и прессинга, которому он подвергался в последние годы.

Жоан Лапорта и Хорхе Месси также согласились работать вместе, чтобы болельщики «Барселоны» оказали дань уважения игроку, который был, есть и будет любим командой», - гласит официальное заявление каталонского клуба.

Напомним, сегодня, 7 июня, Месси объявил, что продолжит карьеру в клубе MLS «Интер Майами». Помимо американского клуба и «Барселоны», у Месси было предложение из Саудовской Аравии, однако игрок выиграл североамериканскую лигу.

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источник: ФК «Барселона»
«Барселона»: президент клуба понимает решение Месси выступать в лиге с меньшими требованиями»
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