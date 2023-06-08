«Интер Майами» набрал миллион подписчиков в соцсети за 12 минут после новости о переходе Месси

«Интер Майами» официально объявил о переходе аргентинского форварда Лионеля Месси.

Напомним, что 35-летний футболист отверг ранее предложения «Барселоны» и «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии.

Как сообщает Sportskeeda, официальный аккаунт клуба MLS в популярной соцсети набрал 1 миллион подписчиков за 12 минут после сообщения о трансфере Месси.

В минувшем сезоне аргентинец провел 41 матч за французский «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. «Пари-Сан-Жермен» выиграл национальный чемпионат.