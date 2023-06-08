Роналду планирует покупку клуба после завершения игровой карьеры

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду хотел бы в будущем стать владельцем футбольного клуба.

Ранее 38-летний футболист заявил, что планирует завершить игровую карьеру через два-три года.

«Я очень привязан к Испании. У меня здесь есть дом, и надеюсь, что буду жить здесь. Я бы не стал исключать покупку клуба после окончания карьеры», — цитирует Роналду Relevo.

Напомним, что до перехода в «Аль-Наср» португалец выступал за «Ювентус», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».

В минувшем сезоне Криштиану провел 19 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал две голевые передачи.