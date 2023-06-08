ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Роналду планирует покупку клуба после завершения игровой карьеры

Португалец назвал страну, в которой хотел бы жить.
Роналду планирует покупку клуба после завершения игровой карьеры
08 июня 2023 08:46
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду хотел бы в будущем стать владельцем футбольного клуба.

Ранее 38-летний футболист заявил, что планирует завершить игровую карьеру через два-три года.

«Я очень привязан к Испании. У меня здесь есть дом, и надеюсь, что буду жить здесь. Я бы не стал исключать покупку клуба после окончания карьеры», — цитирует Роналду Relevo.

Напомним, что до перехода в «Аль-Наср» португалец выступал за «Ювентус», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».

В минувшем сезоне Криштиану провел 19 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал две голевые передачи.

источник: «Советский спорт»
Агент Роши: переход в ЦСКА - шаг вперед в карьере Виллиана
Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 2025 года.
08.06.2023 09:34
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Интер Майами» вслед за Месси может подписать Ди Марию
В клубе решили собрать звездный состав.
08.06.2023 09:19
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Вест Хэм» в текущем сезоне одержал в Лиге конференций больше побед, чем в АПЛ
«Молотобойцы» стали триумфаторами еврокубка.
08.06.2023 09:00
Футбол
автор: Максим Скороходов
Роналду планирует покупку клуба после завершения игровой карьеры
Роналду планирует покупку клуба после завершения игровой карьеры
Португалец назвал страну, в которой хотел бы жить.
08.06.2023 08:46
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Глеб считает, что Головину стоит перейти в дортмундскую «Боруссия»
Контракт футболиста с монегасками рассчитан до 2026 года.
08.06.2023 08:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Интер Майами» набрал миллион подписчиков в соцсети за 12 минут после новости о переходе Месси
Ранее нападающий отклонил предложения двух клубов.
08.06.2023 08:21
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Барселона»: президент клуба понимает решение Месси выступать в лиге с меньшими требованиями
Месси продолжит карьеру в MLS.
08.06.2023 00:27
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Вест Хэм» выиграл первый трофей с 1980 года
Английский клуб стал победителем Лиги конференций.
08.06.2023 00:22
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Вест Хэм» стал победителем Лиги конференций, вырвав победу в финале у «Фиорентины» 
«Вест Хэм» стал победителем Лиги конференций, вырвав победу в финале у «Фиорентины» 
Победный гол лондонской команды был забит на 90-й минуте встречи.
08.06.2023 00:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Фиорентина» – «Вест Хэм»: английский клуб вновь вышел вперед в счете
«Фиорентина» – «Вест Хэм»: английский клуб вновь вышел вперед в счете
Гол был забит на 90-й минуте встречи.
07.06.2023 23:57
Футбол
автор: Сергей Иванов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.