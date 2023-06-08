Агент Роши: переход в ЦСКА - шаг вперед в карьере Виллиана

Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши оценил игру своего клиента в текущем сезоне.

Напомним, что 11 июня московский клуб встретится с «Краснодаре» в суперфинале Кубка России.

«Роша счастлив в ЦСКА, этим переходом он сделал шаг вперёд в карьере и хочет соответствовать этому уровню. Какие у него планы на следующий сезон? Стать чемпионом России в составе ЦСКА», — цитирует агента Маркоса Тито »Метарейтинг».

Добавим, что Роша в минувшем сезоне провел 31 матч во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.