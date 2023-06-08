Семин заявил, что пока не планирует завершать тренерскую карьеру

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не планирует завершать тренерскую карьеру.

Отметим, что 76-летний специалист находится без работы после ухода из «Ростова» в сентябре 2021 года.

«По тренерскoй работе все скучают и могут дoлго скучать. Открыт ли я для предложений? Пошли ужe частные вопросы. Когдa будут предложения, тогда будeм отвечать. Не плaнирую ли завершать кaрьеру? Не планирую», — цитирует Семина «Спорт день за днем».

Добавим, что «Локомотив» под руководством наставника трижды становился чемпионом России и шесть раз выиграл Кубок страны.