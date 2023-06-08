ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Семин заявил, что пока не планирует завершать тренерскую карьеру

Специалист почти два года находится без работы.
08 июня 2023 09:44
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не планирует завершать тренерскую карьеру.

Отметим, что 76-летний специалист находится без работы после ухода из «Ростова» в сентябре 2021 года.

«По тренерскoй работе все скучают и могут дoлго скучать. Открыт ли я для предложений? Пошли ужe частные вопросы. Когдa будут предложения, тогда будeм отвечать. Не плaнирую ли завершать кaрьеру? Не планирую», — цитирует Семина «Спорт день за днем».

Добавим, что «Локомотив» под руководством наставника трижды становился чемпионом России и шесть раз выиграл Кубок страны.

источник: «Спорт день за днем»
Марцел Личка: «Оренбург» показал, что команда с маленьким бюджетом может достойно играть в РПЛ
Специалист дебютировал в чемпионате России.
08.06.2023 10:04
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Малком назвал трех лучших футболистов РПЛ
Малком назвал трех лучших футболистов РПЛ
Не только из «Зенита».
08.06.2023 10:00
Футбол
автор: Максим Скороходов
Алексей Евсеев покинул «Урал»
Полузащитник выступал за екатеринбуржцев с 2017 года.
08.06.2023 09:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Семин заявил, что пока не планирует завершать тренерскую карьеру
Специалист почти два года находится без работы.
08.06.2023 09:44
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мудрик потребовал задавать ему вопросы на украинском, а не русском языке
Мудрик потребовал задавать ему вопросы на украинском, а не русском языке
Болельщики простят голов.
08.06.2023 09:38
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент Роши: переход в ЦСКА - шаг вперед в карьере Виллиана
Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 2025 года.
08.06.2023 09:34
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Интер Майами» вслед за Месси может подписать Ди Марию
В клубе решили собрать звездный состав.
08.06.2023 09:19
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Вест Хэм» в текущем сезоне одержал в Лиге конференций больше побед, чем в АПЛ
«Молотобойцы» стали триумфаторами еврокубка.
08.06.2023 09:00
Футбол
автор: Максим Скороходов
Роналду планирует покупку клуба после завершения игровой карьеры
Роналду планирует покупку клуба после завершения игровой карьеры
Португалец назвал страну, в которой хотел бы жить.
08.06.2023 08:46
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Глеб считает, что Головину стоит перейти в дортмундскую «Боруссия»
Контракт футболиста с монегасками рассчитан до 2026 года.
08.06.2023 08:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.