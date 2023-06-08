Мудрик потребовал задавать ему вопросы на украинском, а не русском языке

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик не стал отвечать на вопрос на русском языке.

Футболиста спросили в социальных сетях, когда он забьет первый год за новый клуб, на что спортсмен ему сказал, что он будет отвечать на вопросы на украинском, а не русском языке.

Напомним, что Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе за 70 млн евро, еще 30 млн украинский клуб может получить в виде бонусов.

За 17 матчей за «пенсионеров» Мудрик совершил два результативных действия, не забив ни один гол.

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