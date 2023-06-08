Алексей Евсеев покинул «Урал»

«Урал» объявил об уходе полузащитника Алексея Евсеева.

Напомним, 29-летний Евсеев числился в екатеринбуржском клубе с 2017 года. Он не смог выиграть место в составе и часто выступал за другие команды на правах аренды.

Так, минувший сезон футболист провел в «Уфе». На его счету 26 матчей, 5 голов и 2 ассиста. Ранее он выступал за «Химки», «Волгоград» и «Факел».

«Благодарим Лешу за работу и доброе отношение и желаем успешного продолжения футбольного пути!» – сказано в сообщении пресс-службы.