Марцел Личка: «Оренбург» показал, что команда с маленьким бюджетом может достойно играть в РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка оценил игру команды в минувшем сезоне РПЛ.

Отметим, что клуб занял седьмое место в чемпионате, набрав 46 очков.

«Для меня и команды это был отличный сезон. Понятно, что в начале чемпионата было нелегко. Я помню, как мы ехали на первый предсезонный сбор в Турцию, имея в распоряжении всего 16 футболистов.Считаю, что второй круг сыграли на хорошем уровне. Показали, что такая команда, как «Оренбург», с маленьким бюджетом может достойно играть в Премьер-лиге», — цитируют Личку «Известия».

Добавим, что в заключительном туре чемпионата «Оренбура» на своем поле обыграл «Динамо» (3:0).