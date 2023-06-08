Малком назвал трех лучших футболистов РПЛ

Нападающий «Зенита» Малком ответил на вопрос, кто является лучшим футболистом прошедшего сезона РПЛ.

«Не буду скромничать и поставлю на первое место себя. Вторым назову Промеса, с которым мы весь сезон боролись за победу в гонке бомбардиров. А еще Клаудиньо, который тоже показывает очень яркий футбол — вместе мы друг друга дополняем», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Малкома.

Напомним, что Российская премьер-лига также назвала Малкома лучшим игроком в сезоне-2022/23.

26-летний бразилец в прошедшем чемпионате провел в составе «Зенита» 27 матчей в РПЛ и забил 23 мяча.

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