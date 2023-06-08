ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Торино» хочет получить у «Аталанты» скидку на выкуп Миранчука

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня.
08 июня 2023 10:31
автор: Александр Поволоцкий

«Торино» пытается договориться с «Аталантой» о выкупе российского хавбека Алексея Миранчука.

Как сообщает Toro News, туринский клуб хочет получить скидку от команды из Бергамо. «Торино» имеет право выкупа 27-летнего футболиста за 9,5 миллионов евро и планирует использовать в переговорах тот факт, что сам Алексей хотел бы остаться в команде.

На переход Миранчука может повлиять решение наставника «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Добавим, что в минувшем сезоне россиянин провел в 31 матч, в которых забил четыре мяча и сделал семь голевых передач.

источник: Toro News
Чистяков прокомментировал слухи об уходе из «Зенита»
Ранее сообщалось, что футболист ведет переговоры с «Локомотивом».
08.06.2023 10:54
Футбол
автор: Артур Гичунцев
ЦСКА не до конца рассчитался с «Херенвеном» по трансферу нападающего Эджуке
Последний транш должен был состояться в мае прошлого года.
08.06.2023 10:44
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Торино» хочет получить у «Аталанты» скидку на выкуп Миранчука
Арендное соглашение рассчитано до 30 июня.
08.06.2023 10:31
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Марцел Личка: «Оренбург» показал, что команда с маленьким бюджетом может достойно играть в РПЛ
Специалист дебютировал в чемпионате России.
08.06.2023 10:04
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Малком назвал трех лучших футболистов РПЛ
Малком назвал трех лучших футболистов РПЛ
Не только из «Зенита».
08.06.2023 10:00
Футбол
автор: Максим Скороходов
Алексей Евсеев покинул «Урал»
Полузащитник выступал за екатеринбуржцев с 2017 года.
08.06.2023 09:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Семин заявил, что пока не планирует завершать тренерскую карьеру
Специалист почти два года находится без работы.
08.06.2023 09:44
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мудрик потребовал задавать ему вопросы на украинском, а не русском языке
Мудрик потребовал задавать ему вопросы на украинском, а не русском языке
Болельщики простят голов.
08.06.2023 09:38
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент Роши: переход в ЦСКА - шаг вперед в карьере Виллиана
Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 2025 года.
08.06.2023 09:34
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Интер Майами» вслед за Месси может подписать Ди Марию
В клубе решили собрать звездный состав.
08.06.2023 09:19
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.