«Торино» хочет получить у «Аталанты» скидку на выкуп Миранчука

«Торино» пытается договориться с «Аталантой» о выкупе российского хавбека Алексея Миранчука.

Как сообщает Toro News, туринский клуб хочет получить скидку от команды из Бергамо. «Торино» имеет право выкупа 27-летнего футболиста за 9,5 миллионов евро и планирует использовать в переговорах тот факт, что сам Алексей хотел бы остаться в команде.

На переход Миранчука может повлиять решение наставника «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Добавим, что в минувшем сезоне россиянин провел в 31 матч, в которых забил четыре мяча и сделал семь голевых передач.