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Чистяков прокомментировал слухи об уходе из «Зенита»

Ранее сообщалось, что футболист ведет переговоры с «Локомотивом».
08 июня 2023 10:54
автор: Артур Гичунцев

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков опроверг информацию о желании покинуть команду. По словам футболиста, он с юмором реагирует на подобные публикации в СМИ.

«Могу сказать точно, что это слухи. Я игрок «Зенита». Никто из руководства или тренеров не говорил со мной на тему ухода. Если только в шутливой форме, мол, мы тебя никуда не отдадим. Все понимают, что это слухи. Я тоже хочу остаться. Когда и если пойму, что не смогу конкурировать, тогда буду думать. Но сейчас не тот случай. Поэтому я здесь», – добавил защитник в интервью «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что Чистяков недоволен своим положением в «Зените» и ведет переговоры с «Локомотивом».

Дмитрию Чистякову 29 лет. В прошедшем сезоне РПЛ футболист провел 14 матчей и помог команде выиграть чемпионство. Его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня 2025 года.

источник: Чемпионат.com
Чистяков прокомментировал слухи об уходе из «Зенита»
Ранее сообщалось, что футболист ведет переговоры с «Локомотивом».
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