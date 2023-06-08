Отец Кузяева ответил на вопрос о возможном уходе футболиста из «Зенита»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, прокомментировал информацию о возможном уходе из команды.

«Сейчас Далер Кузяев планирует отдохнуть после тяжелого сезона, а потом примет решение о своей карьере», – заявил Кузяев-старший в интервью РИА Новости.

Напомним, контракт футболиста истекает 30 июня. Таким образом, он может сменить команду на правах свободного агента.

В минувшем сезоне чемпионата России 30-летний хавбек провел 35 матчей, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.