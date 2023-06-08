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«Арсенал» готов купить полузащитника «Вест Хэма» за 90 млн фунтов стерлингов

Однако молотобойцы хотят выручить за победителя Лиги конференций больше.
08 июня 2023 12:36
автор: Александр Евграфов

Лондонский «Арсенал» готов предложить 90 млн фунтов стерлингов за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает Daily Mail.

По данным источника, канониры уже подготовили и в ближайшее время отправят официальное предложение о трансфере 24-летнего футболиста. Тем не менее, «Вест Хэм» просит за Райса на 10 млн фунтов стерлинов больше, но при этом в условие продажи входит выплата суммы в течение двух лет. Это обусловлено попыткой остаться в рамках финансового фейр-плей.

Также сообщается, что на победителя Лиги конференций претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». Сам Райс, который выступает за «Вест Хэм» с 2017 года, заявлял, что хотел бы остаться в Англии.

источник:
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