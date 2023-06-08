«Арсенал» готов купить полузащитника «Вест Хэма» за 90 млн фунтов стерлингов

Лондонский «Арсенал» готов предложить 90 млн фунтов стерлингов за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает Daily Mail.

По данным источника, канониры уже подготовили и в ближайшее время отправят официальное предложение о трансфере 24-летнего футболиста. Тем не менее, «Вест Хэм» просит за Райса на 10 млн фунтов стерлинов больше, но при этом в условие продажи входит выплата суммы в течение двух лет. Это обусловлено попыткой остаться в рамках финансового фейр-плей.

Также сообщается, что на победителя Лиги конференций претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». Сам Райс, который выступает за «Вест Хэм» с 2017 года, заявлял, что хотел бы остаться в Англии.