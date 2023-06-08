Личка высказался о неудачной игре Писарского после ухода из «Оренбурга» в «Крылья Советов»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о неудачной игре бывшего форварда Владимира Писарского.

Напомним, что в зимнее трансферное окно 27-летний футболист, выступавший также под фамилией Сычевой, перешел в «Крылья Советов».

«Почему Сычевой неудачно отыграл весной в Самаре? Я смотрел всего два его матча за «Крылья Советов». Плюс их матч против нас (1:1), когда он вышел на замену во втором тайме. Не знаю, что у него происходит. Новый клуб, новые требования тренера. Иногда надо чуть-чуть времени, чтобы войти в команду, в состав. Я хотел, чтобы Сычевой остался до конца сезона в «Оренбурге», — цитируют Личку «Известия».

Добавим, что в первой части сезона Писарский забил 14 голов в РПЛ. В составе «Крыльев» он отличиться пока не смог.