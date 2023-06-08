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«Краснодар» готовит официальное предложение по трансферу полузащитника «Пари НН»

Ярослав Михайлов впечатлил Владимира Ивича.
08 июня 2023 12:55
автор: Артур Гичунцев

Хавбек «Пари НН» Ярослав Михайлов привлек внимание «Краснодара». Об этом сообщает Metaratings.

По данным источника, на трансфере игрока настаивает главный тренер «быков» Владимир Ивич. Специалист уверен, что молодой полузащитник соответствует игровой философии клуба.

Отмечается, что «Краснодар» готовит официальное предложение по трансферу россиянина.

Михайлову 20 лет. Он является воспитанником «Зенита», а с 2021 по 2022 год футболист находился в системе «Шальке 04».

В прошедшем сезоне РПЛ хавбек отыграл 22 матча, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

источник: Metaratings.ru
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