«Ливерпуль» объявил о переходе полузащитника Мак Аллистера

Полузащитник «Брайтона» Алексис Мак Аллистер перешел в состав «Ливерпуля», сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.

Он стал первым приобретением команды Юргена Клоппа в летнее трансферное окно.

«Это потрясающее ощущение, сбывшаяся мечта. С нетерпением жду встречи со своими новыми одноклубниками», - отметил чемпион мира в составе сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что по информации инсайдеров контракт аргентинца с «Ливерпулем» будет рассчитан до 2028 года.

В минувшем сезоне Мак Аллистер провел за «Брайтон» 20 матчей и отметился девятью голевыми передачами.