Месси определился с номером, под которым будет играть за «Интер Майами»

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси определился с номером, под которым будет играть за клуб MLS.

Как сообщает Clarín, 35-летний футболист будет выступать с «десяткой» на спине. Под этим номером Месси играл в «Барселоне». За «Пари Сен-Жермен» аргентинец выступал под цифрой «30», поскольку любимый номер чемпиона мира был занят Неймаром.

Напомним, что 7 июня «Интер Майами» объявил о трансфере Лионеля.

В минувшем сезоне Месси провел 41 матч, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.