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Руководство «Челси» поблагодарило болельщиков за поддержку клуба

В обращении к фанатам руководство пообещало, что они будут гордиться работой клуба.
08 июня 2023 13:57
автор: Александр Евграфов

Руководство футбольного клуба «Челси» на своем официальном сайте опубликовало обращение к болельщикам по итогам сезона.

«Прошло около года с того момента, как мы завершили покупку нашей команды. Для нас есть и остается важной задачей быть хранителями «Челси». Мы обещали, что вы будете гордиться работой. И мы по-прежнему привержены долгосрочному и устойчивому успеху нашего клуба и выполняем данное вам обещание. Несмотря на все вызовы прошлого года, мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы с нетерпением ждём встречи с Маурисио Почеттино в качестве главного тренера нашей команды в июле. Успех, к которому мы стремимся, возможен только при поддержке наших болельщиков», - говорится в обращении.

Руководство команды поблагодарило болельщиков «синих» по всему миру, отметив, насколько важна футболистам эта поддержка в трудный период.

«Челси» набрав 44 очка закончил сезон в английской премьер-лиге на 12-м месте.

источник: ФК «Челси»
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