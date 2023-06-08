В «Аталанте» заявили, что «Торино» не ведет переговоры о выкупе Алексея Миранчука

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико опроверг информацию, что «Торино» ведет переговоры о выкупе полузащитника Алексея Миранчука.

Напомним, что прошлый сезон 27-летний футболист провел в «Торино» на правах аренды.

«Переговоры о выкупе Миранчука не идут. Первый раз слышу об этой информации», - приводит Sport24.ru слова спортивного директора «Аталанты».

Добавим, что в минувшем сезоне россиянин провел в 31 матч, в которых забил четыре мяча и сделал семь голевых передач.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.