«Он был не тот». Чистяков раскритиковал игру Ловрена в «Зените»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал свое мнение о бывшем партнере по команде Деяне Ловрене.

«Он ко мне хорошо относился. После неудачных игр он всегда поддерживал. Говорил при команде, что все могут ошибаться. Осень он провёл очень классно. А потом офигенно сыграл на чемпионате мира. Когда я только пришёл в команду, мне казалось, что он был не тот. То есть я ожидал увидеть игрока «Ливерпуля», но ожидания расходились с реальностью. У него же действительно были отрезки с не лучшими матчами», - приводит «Чемпионат» слова Чистякова.

Добавим, что Ловрен играл в «Зените» с августа 2020-го по январь 2023 года и стал вместе с клубом трехкратным чемпионом России, а также трижды завоевал Суперкубок страны.

Всего Ловрен провел 63 матча за сине-бело-голубых, в которых ни разу не удалился, также на его счету три гола.