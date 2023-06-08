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«Он был не тот». Чистяков раскритиковал игру Ловрена в «Зените»

Хорватский защитник играл в РПЛ два с половиной года.
08 июня 2023 14:30
автор: Максим Скороходов

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал свое мнение о бывшем партнере по команде Деяне Ловрене.

«Он ко мне хорошо относился. После неудачных игр он всегда поддерживал. Говорил при команде, что все могут ошибаться. Осень он провёл очень классно. А потом офигенно сыграл на чемпионате мира. Когда я только пришёл в команду, мне казалось, что он был не тот. То есть я ожидал увидеть игрока «Ливерпуля», но ожидания расходились с реальностью. У него же действительно были отрезки с не лучшими матчами», - приводит «Чемпионат» слова Чистякова.

Добавим, что Ловрен играл в «Зените» с августа 2020-го по январь 2023 года и стал вместе с клубом трехкратным чемпионом России, а также трижды завоевал Суперкубок страны.

Всего Ловрен провел 63 матча за сине-бело-голубых, в которых ни разу не удалился, также на его счету три гола.

источник: Чемпионат.com
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