Хави заявил о том, что Неймар не входит в планы «Барселоны»

Возвращение Неймара в состав «Барселоны» не входит в приоритетные задачи летнего трансферного окна, сообщает Marca со ссылкой на главного тренера команды» Хави.

«В ходе встреч со спортивным блоком и президентом мы определились со сценариями работы. Я настроен оптимистично, полагаю, что мы можем хорошо укрепиться. Неймар? Он не в планах «Барселоны». У нас другие приоритеты», - заявил Хави.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» хотел бы продать Неймара, а 31-летний бразилец покинуть состав действующих чемпионов Франции, вернувшись в Каталонию.

Неймар с 2013 по 2017 год выступал в «Барселоне» и затем перешел в «ПСЖ». Действующий контракт форварда, который досрочно завершил этот сезон из-за травмы, рассчитан до лета 2025 года.