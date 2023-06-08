«Аякс» планирует подписать полузащитника «Краснодара» Сперцяна

Нидерландский «Аякс» планирует организовать переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, армянский футболист, признанный лучшим полузащитником российской премьер-лиги находится в списке приоритетов амстердамского клуба. Переговоры могут начаться после Суперфинала Кубка России, который состоится 11 июня. «Краснодар» оценивает трансферную стоимость в сумму чуть больше 10 млн евро, не считая бонусов.

Ранее сообщалось, что Сперцяном интересовались немецкие и итальянские клубы, в частности «Милан» и «Фиорентина».

23-летний Сперцян провел за «Краснодар» 40 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал столько же результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.