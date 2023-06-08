Капитан «Спартака» Джикия дисквалифицирован на два матча РПЛ

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия дисквалифицирован на два матча за оскорбления в адрес арбитра во время матча 30-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

На заседании присутствовал Джикия, который, по словам главы КДК Артура Григорьянца, признал, что говорил данные слова в адрес судьи.

Помимо двухматчевой дисквалификации футболист также оштрафован на 250 тысяч рублей. При этом отмечено, что один матч Джикия пропустит, а дисквалификация на второй матч чемпионата будет носить условный характер.

В матче заключительного тура «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:1.