«Все хорошо в меру». Владимир Путин — о легионерах в российском футболе

Президент России Владимир Путин высказался о легионерах в чемпионате России по футболу.

Сегодня глава государства провел встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Руководитель региона заявил Путину, что в местной команде будут выступать только доморощенные футболисты.

«Легионеры — тоже неплохо, но всё хорошо в меру просто», — приводит ТАСС слова президент РФ.

Добавим, что с марта прошлого года, по решению ФИФА, иностранные футболисты могли в одностороннем порядке приостанавливать контракты с клубами РПЛ. С 22 мая 2023-го организация запретила это делать действующим игрокам российского чемпионата.