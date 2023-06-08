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«Все хорошо в меру». Владимир Путин — о легионерах в российском футболе

С сезона-2022/2023 в заявках командах может присутствовать не более 13 иностранных игроков.
08 июня 2023 15:30
автор: Александр Поволоцкий

Президент России Владимир Путин высказался о легионерах в чемпионате России по футболу.

Сегодня глава государства провел встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Руководитель региона заявил Путину, что в местной команде будут выступать только доморощенные футболисты.

«Легионеры — тоже неплохо, но всё хорошо в меру просто», — приводит ТАСС слова президент РФ.

Добавим, что с марта прошлого года, по решению ФИФА, иностранные футболисты могли в одностороннем порядке приостанавливать контракты с клубами РПЛ. С 22 мая 2023-го организация запретила это делать действующим игрокам российского чемпионата.

источник: ТАСС
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