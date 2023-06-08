Бывший французский арбитр заявил, что был изнасилован коллегами

Бывший французский арбитр Николя Потье заявил, что был изнасилован коллегами после матча Лиги 1 между «Нанси» и «Греноблем» в 2009 году.

Экс-арбитр ФИФА заявил, что не помнит ничего после того, как сел в машину.

«То ли из-за алкоголя, то ли из-за того, что я был под наркотиками. Когда я проснулся в отеле рядом с о мной в постели был мужчина. Я уверен, что он провел со мной еще одну ночь, без моего ведома. Позже он признался мне, что спал с кем-то еще», - сказал Потье в интервью SO FOOT.com

Отмечается, что пострадавший подал жалобу.

Федерация футбола Франции начала внутреннее расследование после публикации данного интервью.

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