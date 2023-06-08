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«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за поведение игроков команды

Красно-белые получили в матче в Самаре пять желтых и одну красную карточку.
08 июня 2023 15:23
автор: Александр Евграфов

Футбольный клуб «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков команды в матче с «Крыльями Советов». Решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

В матче 30-го тура российской премьер-лиги игроки «Спартака» получили пять желтых и одну красную карточку (был удален капитан красно-белых Георгий Джикия).

КДК РФС не стал рассматривать вопрос о поведении болельщиков во время игры, перенеся его на более поздний срок, поскольку «Крыльями Советов» были представлены доказательства попадания бутылок в техническую зону. Инцидент будет рассмотрен на следующем заседании.

В матче заключительного тура «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:1.

источник: «Советский спорт»
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