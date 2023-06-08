Клопп высказался о новичке «Ливерпуля» Мак Аллистере

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на трансфер аргентинского полузащитника Алексиса Мак Аллистера.

Напомним, что 24-летний чемпион мира перешел в стан «красных» из «Брайтона».

«В наш клуб приходит очень талантливый, технически одаренный и очень умный молодой человек. Это отменные новости. Он может занимать несколько позиций в центре поля. Я наблюдал за ним, когда он был мальчиком. Теперь он стал мужчиной и помог своей стране выиграть чемпионат мира», — приводит пресс-служба «Ливерпуля» слова Клоппа.

В минувшем сезоне Мак Аллистер провел за «Брайтон» 20 матчей и отметился девятью голевыми передачами.