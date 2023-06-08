КДК РФС оштрафовал игрока ЦСКА за эмоциональный комментарий после матча со «Спартаком»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал защитника ЦСКА Виллиана Рошу на 50 тысяч рублей за интервью, который бразилец дал после матча со «Спартаком».

Роша был удален в матче 28-го тура за демонстрацию оскорбительного жеста вместе с игроком «Спартака» Александром Соболевым. Позже КДК РФС отменил Роше красную карточку.

После матча Роша в интервью бразильскому журналисту Фабио Алейшо назвал Соболева «клоуном».

По словам руководителя КДК Артура Григорьянца, для выяснения всех нюансов комитет сделал запрос в университет Сан-Паулу на кафедру спортивного права, чтобы нам дали заключение по высказыванию Роши. На его основании за неспортивное поведение Роша оштрафован на 50 тысяч рублей.