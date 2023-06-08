Барриос восхитился игрой Ракицкого, назвав того невероятным футболистом

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о совместной игре со своим бывшим одноклубником Ярославе Ракицком, который в данное время выступает за донецкий «Шахтер».

«Думаю мы, те трое новичков, сыграли очень важную, возможно, даже определяющую роль в завоевании чемпионства. Ракицкий – невероятный футболист. У него отличный удар и потрясающая передача. Он играл очень умно, мне всегда нравился его стиль. Он мог забить так, что у всех отвисали челюсти. Мог выдать пас на 40 метров, которого никто не ожидал», — сказал Барриос в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале «Зенита».

Ракицкий стал игроком «Зенита» зимой 2019 года, в то же время в состав чемпионов России пришли Барриос и нападающий Сердар Азмун.