Глеб считает, что украинец Зинченко стал уже одним из лидеров «Арсенала»

Экс-хавбек «Арсенала» и сборной Белоруссии Александр Глеб поделился мнением об игре украинского защитника Александра Зинченко за лондонский клуб.

«Он - огромный молодец. В составе «Манчестер Сити» становился чемпионом, в «Арсенале» чуть не хватило. Зинченко уже стал одним из лидеров команды. Умничка, просто красавец», - приводит слова бывшего футболиста Metaratings.ru.

Напомним, что Зинченко перебрался в стан «канониров» из «Манчестер Сити» летом 2022 года за компенсацию в размере 35 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 33 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

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