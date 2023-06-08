В «Аяксе» не стали комментировать слухи об интересе к Сперцяну

Директор по связям с общественностью «Аякса» Миэль Бринкхус отреагировал на слухи об интересе нидерландского клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Аякс» интересуется Сперцяном? Мы никогда не комментируем информацию об интересе к игрокам», , - приводит слова Бринкхуса «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Сперцяном интересовались немецкие и итальянские клубы, в частности «Милан» и «Фиорентина».

23-летний Сперцян провел за «Краснодар» 40 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал столько же результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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