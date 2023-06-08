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Чалов стал лучшим игроком ЦСКА в мае по версии болельщиков

В прошедшем месяце футболист отметился четырьмя голами в пяти встречах.
08 июня 2023 16:26
автор: Александр Евграфов

Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим игроком в составе армейцев по версии болельщиков, сообщается в Telegram-канале клуба.

В голосовании он набрал 35% голосов участвовавших и опередил вратаря Игоря Акинфеева, у которого 24% и защитника Мойзеса, набравшего 11% голосов.

В мае Чалов сыграл в пяти матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча. В заключительной игре чемпионата в «Ростовом» на счету форварда дубль, который помог команде завоевать серебряные медали чемпионата.

источник: ПФК ЦСКА
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