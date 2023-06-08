Чалов стал лучшим игроком ЦСКА в мае по версии болельщиков

Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим игроком в составе армейцев по версии болельщиков, сообщается в Telegram-канале клуба.

В голосовании он набрал 35% голосов участвовавших и опередил вратаря Игоря Акинфеева, у которого 24% и защитника Мойзеса, набравшего 11% голосов.

В мае Чалов сыграл в пяти матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча. В заключительной игре чемпионата в «Ростовом» на счету форварда дубль, который помог команде завоевать серебряные медали чемпионата.