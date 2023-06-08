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Андрей Канчельскис назвал главные разочарования сезона в РПЛ

Специалист не сказал ничего удивительного.
08 июня 2023 17:29
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о главных разочарованиях минувшего сезона российской Премьер-лиги.

«Главными разочарованиями сезона стали «Торпедо» и «Химки». Много чего говорилось и писалось о них. Чехарда со сменой тренеров показала, что ни к чему хорошему такое не приводит. Разочарование сильное, но это очевидно», - приводит слова Канчельскис «Чемпионат».

«Торпедо» и «Химки» по итогам сезона вылетели из РПЛ, заняв последние два места по итогам сезона.

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источник: Чемпионат.com
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