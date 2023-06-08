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«Ливерпуль» хочет подписать двух французских полузащитников

Мерсисайдцы укрепляют среднюю линию.
08 июня 2023 17:07
автор: Александр Евграфов

«Ливерпуль» планирует подписать полузащитников «Ниццы» Кефрена Тюрама и менхенгладбахской «Боруссии» Ману Коне, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, представители «Ливерпуля» уже встречались с агентами футболистов. Команда Юргена Клоппа намерена укрепить центральную линию.

В завершившемся сезоне Тюрам дважды отличился в 48 матчах за «Ниццу» во всех турнирах и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 32 миллиона евро.

На счету 22-летнего Коне один гол и одна голевая передача в 31 игре за «Боруссию». Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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