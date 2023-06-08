Литвинов заявил, что мечтает возглавить «Спартак» после завершения карьеры

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что хотел бы стать главным тренером красно-белых после завершения карьеры игрока.

«К душе лежит тренерская карьера, а потом уже спокойно пойти следить за коровами. Моя мечта — возглавить «Спартак», это была бы красивая история», - приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Литвинов провел за «Спартак» 34 матча во всех турнирах, забив в них три гола и отдав четыре результативные передачи.

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