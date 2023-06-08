Глушаков: зимой на сборе в матче с «Пари НН» «Родина» выглядела интереснее

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался об игре «Родины» в стыковом матче с «Пари НН».

«Не было никаких особенных мыслей, когда понял, что «Пари НН» будет играть в стыковых матчах. Подумал: «Придётся играть». Я уже принимал участие в переходных играх в том году за «Химки», но не воспринимаю это как привычное дело.

«Пари НН» уже играл с «Родиной» на зимнем сборе. Может быть, мы были уставшими, но тогда «Родина» выглядела поинтереснее, чем в стыковом матче», - приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась победой нижегородцев со счетом 3:0. Ответный матч пройдет в Нижнем Новгороде 10 июня.